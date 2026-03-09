WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）と5月2日に正式決定した“世紀の一戦”を展望した。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と世界3階級制覇王者・中谷潤人（28＝M.T）の無敗対決。史上最強王者を打ち崩す術はあるのだだろうか？具志堅氏は「団体のベルト全部獲って