平壌で行われた春の国際マラソン大会に参加したランナーら＝2025年4月（共同）【北京共同】中国などで北朝鮮観光を専門に扱う旅行会社「高麗ツアーズ」は9日、北朝鮮の首都平壌で4月5日に予定されていた国際マラソン大会の中止が決まったと明らかにした。北朝鮮側から最終決定として通知を受けたが、詳しい理由は不明だという。参加費は同社が返金する。この大会は新型コロナウイルスの流行で中断後の昨年4月、約6年ぶりに開催