ソウルで開かれたイベントで話す韓国人棋士の李世ドル九段（右）＝9日（共同）【ソウル共同】2016年に人工知能（AI）を使った囲碁ソフト「アルファ碁」との対局で注目を集めた韓国人棋士の李世ドル九段が9日、当時と同じソウルのホテルで10年ぶりに別のAIと対局した。韓国のスタートアップ（新興企業）が「AIが人間と協力するパートナーになった」とのコンセプトで企画したイベントに出演した。まず李氏が同社開発のAIに話しか