ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が、試合のない9日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬のデコピンのお茶目なショットを投稿した。大谷はまず、目や鼻が取れたクマのぬいぐるみの写真を投稿。次に鼻が取れボロボロになったぬいぐるみと、申し訳なさそうな表情にも見えるデコピンの姿を披露した。デコピンは24年にも「パワフルプロ野球（