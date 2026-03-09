中東情勢の緊迫化を受け、アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイに住む日本人女性のもとに、日本の総領事館から退避支援の案内メールが届いた。日本政府が手配するバスでオマーンのマスカットへ移動し、そこから東京行きのチャーター便に接続する想定だった。だが、女性は退避を断念した。理由は、共に暮らす2匹の猫だった。「私の猫は2匹いて、ルークとレイアという名前です。スター・ウォーズから取りました。どちらも3歳で、動物病院