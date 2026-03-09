アップルは、サブスクリプション型ゲームサービス「Apple Arcade」に「オーシャンホーン3」など4つの新作タイトルを追加した。 新たに追加されるゲームは、「オーシャンホーン3」、「ドラえもんのどら焼き屋さん物語+」、「ポケット・ラブ+」、「Flow Free+」の4つ。 「オーシャンホーン3」は、アクションRPGアドベンチャーシリーズのゲー