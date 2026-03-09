去年４月、宮城県岩沼市の海岸で山形市出身の保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、検察側は懲役２５年を求刑しました。 【写真を見る】「ママのこと返してほしい」ペティナイフで複数回刺し保育士の女性を殺害した男の裁判検察側は懲役25年を求刑被害者の長男が書いた手紙が読み上げられる（山形） 一方、弁護側は懲役２０年が相当だと主張しました。 殺人などの罪に問われているのは、宮城県岩沼