南陽市の白岩孝夫市長が次期市長選挙に出馬しない意向を正式に表明しました。 【写真を見る】南陽市・白岩孝夫市長次期市長選挙不出馬を正式に表明（山形） 南陽市白岩孝夫市長「支援をいただいている皆さんの意見を伺い、出馬しない意思を固めた」 南陽市の白岩孝夫市長は、きょう開かれた南陽市議会の一般質問の中で、今年７月２９日に任期満了となる南陽市長選挙について、議員から問われ、出馬しないことを正式に表明