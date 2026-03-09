これからの気象情報です。 10日(火)は、各地で雪や雨が降る時間がありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆3月10日(火)天気 ・上越地方 昼過ぎにかけて雪や雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。 山沿いでは、多少 積雪が増えるところがありそうです。 ・中越地方 沿岸部は昼ごろまで湿った雪や雨が降り、今日よりも寒さが増すでしょう。 山沿いは断続的に