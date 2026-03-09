ネットで知り合った男らと共謀し女性に性的暴行を加えた男に拘禁刑１２年の判決です。判決によりますと中国籍の渡辺哲理こと李博倫被告（２３）はネット上で知り合った山下高志被告（４４）と相馬崇司被告（３３）と共謀し、去年６月、大阪府内のオートロック付きの集合住宅に住人の後について侵入。２０代の女性を脅して部屋に押し入り包丁のようなものを突きつけて性的暴行を加えるなどしました。これまでの裁判で李被告