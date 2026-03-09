アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から約１週間。イラン人留学生が複雑な心境を語りました。将来、日本とイランのかけ橋になるような仕事がしたいと話すのは、イランから大阪大学に留学しているアリマダディ・アリレザさん（２３）。去年、来日してから日本語の勉強を始め、漢字も書けるようになりました。（イラン人留学生アリマダディ・アリレザさん）「イランと日本の関係の将来性は本当に高いと思います。日本は