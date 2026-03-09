大接戦の末、石川県知事選挙で6000票余りの僅差で敗れた現職の馳浩さん。高市総理が石川県内入りするなど、異例の態勢で臨んだものの、わずか1期での交代に政界に衝撃が走りました。「えー！うそ…」馳さんの事務所に広がったどよめき。予想だにしなかった「敗北の知らせ」に陣営は静まり返りました。公選知事が1期で交代するのは県政史上初めてです。馳浩氏敗戦の弁「こういう結果になったことはひとえに私の責任であります。大変