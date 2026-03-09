アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から1週間余りが経ちました。原油価格の高騰による経済の影響について、専門家は「不況感が出てくる可能性がある」と指摘します。 ■「安くなっていたのに…」レギュラーは先週より4円値上げ ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く影響で原油価格が上昇し、ニューヨークの原油先物相場は一時119ドルを超えました。東京株式市場も急落し、経済にも影響が広がってい