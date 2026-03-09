大阪都構想を議論する法定協議会の設置に向けた議案が大阪府議会に上程されました。吉村知事は先ほど都構想の実現に向け「法定協議会」の運営などにかかる約４億円の補正予算案を含めた４つの議案を大阪府議会に上程しました。今後、常任委員会で議論され今月２４日に採決される予定です。（大阪府・吉村洋文知事）「大阪の成長、大阪の未来に向けて 今非常に大きな分岐点に立っている。国においても副首都、大阪においても