巷で超話題の「超かぐや姫！」Netflixで独占配信されていましたが、人気のあまり劇場公開が決定し、その劇場公開も満員になる、という一大ムーブメントを引き起こしています。この人気を受けて3月13日より公開劇場が拡大。映画館で観る前に、ノベライズやコミカライズ、ガイドブックなどをチェックしてみてはいかがでしょうか？【電子版】コンプティーク 2026年2月号 [雑誌]■超かぐや姫！価格：836円超かぐや姫！超かぐや姫！ハ