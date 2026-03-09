今年2026年で放送20周年を迎える「ハルヒシリーズ」。それを記念してアニメ14話分が20年前と同じ放映順で配信が決定。TVerでも同様の配信を行うので、テレビの視聴環境がなくても楽しめます！TOKYO MXでは3⽉30⽇より毎週⽉曜⽇22時30分に再放送されます。是非再放送の前に、原作もチェックしてみてはいかがでしょうか？涼宮ハルヒの憂鬱■涼宮ハルヒの憂鬱価格：693円涼宮ハルヒの憂鬱涼宮ハルヒの憂