【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】８日にプエルトリコと米国で行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドで、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリアとメキシコ、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝を飾った。メキシコ１６―０ブラジルメキシコが先発全員安打をマークし、４本塁打を含む１６安打１６得点で圧倒した。３安打に抑えられたブラジルは２試合連続零封負け。格下ブラジルに全