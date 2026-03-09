中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会で2025年の活動報告が行われ、軍の最高幹部の交代が報告されました。中国人民解放軍では汚職などによる幹部の失脚が続いています。【映像】中国人民解放軍の様子全人代常務委員会委員長の趙楽際氏は、「去年1年で解放軍の最高幹部3人の任免を行った」と報告しました。中国人民解放軍では腐敗による幹部の失脚が相次いでいて、本来7人いた最高幹部の中央軍事委員会のメンバーは習