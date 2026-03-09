東京地検は９日、酒に酔った状態で東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に建造物損壊容疑で現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松を起訴猶予とした。１月１８日未明に現行犯逮捕され、同１９日に釈放。その後、所属事務所から謹慎処分を言い渡された。子役時代に１８代目中村勘三郎さん（２０１２年死去、享年５７）に才能を見いだされた鶴松は、中村勘九郎、中村七之助に続く「３人目の息子」として薫陶