将棋の王将戦第5局は「カド番」に追い込まれていた藤井聡太六冠（23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利し2勝目をあげました。タイトルの行方は第6局以降に持ち越されました。【映像】王将戦第5局の様子王将戦七番勝負の第5局の2日目は、栃木県大田原市の「ホテル花月」で、永瀬九段が封じた46手目が開封され、午前9時から始まりました。先に4勝した方がタイトル獲得となりますが、藤井六冠はここまで1勝3敗と「カド番」に