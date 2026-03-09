３０日にデビューする相鉄の新型車両「１３０００系」＝相鉄車両センター相模鉄道は９日、次世代の主力と位置づける新型車両「１３０００系」を、相鉄車両センター（海老名市）で報道各社に公開した。濃紺の「ヨコハマネイビーブルー」の車体とグレー調の内装を踏襲。３０日に運行を開始する。沿線で来年開催される国際園芸博覧会（園芸博）を見据え、沿線外からの来場者にＰＲする。登場するのはステンレス製車体の１編成８