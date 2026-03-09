市川 栞 キャスター：ここからは石川県知事選の結果について、選挙デスクの住田さんと分析していきます。住田 鉄平 選挙デスク：よろしくお願いします。まずは市町別の得票数を見てみます。 住田：知事選を制した山野さんが上回ったのは、金沢市、白山市、野々市市で、それ以外の16市町はすべて馳さんが上回った形です。市川：やはりポイントは、大票田・金沢の得票でしょうか。住田：そうですね。これを衆院選の選挙区別