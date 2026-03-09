大相撲春場所３日目（９日、大阪府立体育会館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）に寄り切られて初日から２連敗。横綱昇進後、初の連敗発進となった。取組後は「バラバラだった。立ち合いから相手優位な形にさせてしまった。昨日より集中していたと思うけど、良くなかった部分が多かった」と反省しきり。「また３日目からしっかりやっていく。１５日間は長いので、一日一番集中する。明日のこと