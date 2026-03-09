ファミリーレストランチェーンの「ガスト」は、3月12日から春のフェアを開催する。日本洋食界の巨匠「レストラン大宮」の大宮勝雄シェフとコラボしてハンバーグを2品、創業450年の歴史を持つ「上林春松本店」とコラボして抹茶デザートを5品、計7品のメニューを共同開発した。「レストラン大宮」監修のメニューでは、大宮シェフ秘伝のデミグラスソースを再現した2種類のハンバーグが登場する。「上林春松本店」監修のスイーツは、ソ