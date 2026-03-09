【ガルパンミニミニホビーショー】 開催日時：3月14日・15日9時30分～16時(雨天決行・荒天中止) 開催場所：大洗シーサイドステーション プラッツは、3月14日、15日に開催される物販イベント「ガルパンミニミニホビーショー」に出展する。 イベントでは同社の先行販売グッズなどが販売される。応援タオルやのぼりの新商品がライン