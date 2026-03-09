かがわマラソン「おもてなしキャンペーン」のステッカー 香川県で初めてとなる日本陸連公認のフルマラソン大会「かがわマラソン2026」が15日に行われます。街ではランナーらを迎える準備が進められています。 「かがわマラソン2026」には香川県内外からランナーやボランティアら約1万5000人の参加が見込まれています。 大会の実行委員会とタウン情報誌「ナイスタウン」が「おもてなしキャ