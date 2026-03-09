子どもたちに医療の現場を身近に感じてもらおうと、3月8日に高知大学医学部附属病院で施設の見学や薬剤師の仕事の体験などが行われました。この取り組みは高知大学医学部が再来年に迎える開学50周年の記念事業の一環として初めて企画したもので、8日は附属小学校の6年生90人が参加しました。子どもたちは6つのグループに分かれ、手術室など普段は入れない病院の施設を見学。医師が内視鏡手術の支援ロボット「ダビンチ」を動