４日、黒竜江省肇東（ちょうとう）市にある哈斉高速鉄道（ハルビン−チチハル）９号基地局の通信鉄塔上で保守作業を行う鉄道通信作業員の佟海濤さん。（ドローンから、肇東＝新華社記者／王松）【新華社肇東3月9日】鉄道通信基地局の鉄塔は、列車と駅の指令をつなぐ連絡チャンネルとして機能する。中国の春節（旧正月）特別輸送態勢「春運」（期間2月2日〜3月13日）中は、列車の運行本数が増えるため、共に黒竜江省の鉄道