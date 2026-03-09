山口県下関市で2024年、女性＝当時（74）＝をひき逃げし死亡させたとして、道交法違反罪に問われた男性被告（61）に、山口地裁下関支部が無罪の判決を言い渡していたことが9日、分かった。夜間で女性が路上に横たわっていた状況は極めてまれだとし「物をひいた認識にとどまったとしても不自然ではない」と指摘した。5日付。荒金慎哉裁判官は判決理由で、時速約9〜15キロで左折後に市道で女性に乗り上げたが、大きな音はせず女