国内損害保険大手3社が、戦争やテロにより生じた被害を補償する船舶向け保険の保険料を値上げすることが9日分かった。中東地域の情勢悪化を踏まえた措置。3社は東京海上日動火災保険と損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険。戦争による船舶被害の補償を受けるために通航時に保険料の上乗せが必要な水域「除外水域」を13日から拡大する。