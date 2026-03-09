負傷者の救護で騒然とする「西大寺会陽」の会場＝2月21日午後10時11分、岡山市東区の西大寺観音院岡山市東区で先月開かれた「裸祭り」で、参加者3人が意識不明の重体となり搬送された事故で、県警は9日、3人のうち岡山市の40代男性が死亡したと明らかにした。県警によると、死因は低酸素脳症だった。搬送された残り2人のうち、岡山県美作市の40代男性はその後意識が回復している。裸祭りとして知られる「西大寺会陽」は、ま