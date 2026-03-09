東京商工リサーチが９日発表した２月の企業倒産件数（負債額１０００万円以上）は前年同月比１１・３％増の８５１件で、負債総額は２２・２％減の１３３１億６０００万円だった。２月に件数が８００件を超えたのは２０１３年以来１３年ぶりとなる。産業別では、人手不足が続く飲食業や宿泊業などの「サービス業他」が３０・９％増の３０９件で、全体の３６・３％を占めた。このうち飲食業は３３・８％増の８３件となり、この３