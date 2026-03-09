ＷＢＣ侍ジャパンが３月６日から８日に東京ドームで３試合（対台湾、韓国、豪州）を戦い、多数の芸能人が現地観戦したことをＳＮＳで報告している。そんな中、ＳＮＳでは濱家隆一がスタンド階段通路を下段からあがっているところをファンに目撃され、盛大な「濱家コール」の大合唱が発生して、両サイドから握手を求められる中、恐縮しながらスタンドをあがっている動画が拡散し、爆笑が起こっている。メガホンを叩きながら「