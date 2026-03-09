女優の志田未来（32）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。7日のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド日本−韓国戦を東京ドームで観戦した様子を投稿した。ニューヨーク・ヤンキースのキャップを被ってほほ笑む姿を公開した。バックには東京ドームのグラウンドと日本と韓国の国旗が表示されたバックスクリーン。「とってもドキドキな試合でした」とコメントを添えた。ファンやフォロワーからは「野球ガチ勢