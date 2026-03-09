アラブ首長国連邦ドバイと浙江省杭州を結ぶ路線が8日に運航を再開し、EK310便が杭州空港に到着した。中国新聞網が伝えた。同機には中東に滞在していた中国人数百人が搭乗し、ドバイから中国へ無事帰国を果たした。（提供/人民網日本語版）