2018年に結成された「横浜青葉NEXUS」の練習は週末の半日のみ。「何が何でも勝つ」ことよりも「野球は楽しむもの」を大事にして立ち上げられた少年野球チームだ。前回取材に訪れたのは結成1年後の2019年、部員が14人だった頃。あれから部員は45人になった。現在の「横浜青葉NEXUS」をグラウンドに訪ねた。＜知恵を絞った公園でのウォームアップ＞この日練習が行われたのは青葉区内の公園。結成当初から連盟には属していないが、連