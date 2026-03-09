豪州戦前、韓国監督が明かしたアクシデント痛すぎる負傷となった。韓国代表は9日、東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で豪州代表と対戦。試合前、キム・ヘソン内野手のスタメン落ちと左手指を負傷したことが明かされ、ファンは「痛すぎる」「これは想定外すぎ」と嘆いている。韓国代表を思わぬアクシデントが襲った。運命の豪州戦を前に、リュ・ジヒョン監督はキム・ヘソンが8日の