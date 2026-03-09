２０２６年１月、札幌市内で発生した公然わいせつ事件で、逃走する容疑者の男を追いかけ確保したとして、警察が男子高校生２人に感謝状を贈呈しました。感謝状を受け取ったのは、札幌龍谷学園高校２年の安部掌之右さんと、１年の岩本翔琉さんです。２人は下校中だった２０２６年１月、札幌市中央区の地下鉄西１８丁目駅構内で、女性が男を追いかけている様子を目撃しました。当時、男（49）は証明写真機を利用していた女性に自身の