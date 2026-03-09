ニッポン放送は9日、「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。3月末で終了する『星野源ANN』（毎週火曜深1：00）の枠を、サカナクション・山口一郎が担当すると発表した。【動画】サカナクション山口一郎、ANN新パーソナリティ就任