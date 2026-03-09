モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が9日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、子どもの顔出しについて明かした。「子供については今のところ顔と名前は出すつもりもちろんありません！予定日も大体ここくらいだろうな〜と思っていただければ！」とつづった。「ただ、最初にきてた性別に関しては元々プライベートの写真も多いからそこ避けるの難しいかなと思うし顔は隠したとしてもいずれかバ