9日、イラン・テヘランで、国旗や殺害されたハメネイ師のポスターが掲げられた通りを歩く人（WANA提供・ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イラン最高指導者にアリ・ハメネイ師の次男モジタバ・ハメネイ師（56）が選ばれた。イラン国内では「ハメネイ師の再来だ」と通りに繰り出して歓喜する市民がいる一方、反米強硬路線が継承され交戦が長期化するとの懸念から落胆する声もあった。イランでは米イスラエルによる攻撃が