¿·Ç¯ÅÙÆþ¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢2026Ç¯1¡Á3·î¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅì¾ðÀª¡½¡½¡£Ç¯½é¤Î»Ô¾ì¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¸òºø¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¿À·Ð¼Á¤ÊÃÍÆ°¤­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢3·î9Æü»þÅÀ¤Î»Ô¾ì´Ä¶­¤òÁ°Äó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡û1·î¡§ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÈÆü¶ä²ñ¹ç¤¬Áê¾ìºàÎÁ¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Áê¾ì¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿12·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥É¥ë