９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ１次ラウンドを３連勝で１位通過で決勝ラウンド進出を決めた侍ジャパンの３試合について特集した。コメンテーターとして出演の野球解説者・デーブ大久保氏は、２番を打ち３試合でまだヒットがない近藤健介外野手について、初戦の台湾戦で二塁打で出塁した１番・大谷翔平投手の後の打席に注目。大谷を三塁に進める進塁打を打った場面について「