ニッポン放送の「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内で行われ、「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（木曜・０時）の新パーソナリティーを日向坂４６・正源司陽子が務めることが発表された。正源司は「ラジオは昨年夏に担当させていただいて、ひとりで自分の世界に浸った言葉を語る楽しさを知ったので、ラジオならではの形で、日頃思っていることをお伝えできたらうれしいです」とコメント。