犬の肌質は年齢によって変化する可能性があることが、大規模調査から明らかになった。動物の皮膚・被毛ケア製品の研究開発を手がける株式会社ユーリカは、犬の肌質と加齢の関係について飼い主を対象にアンケート調査を実施し、その結果を「第２９回獣医皮膚科学会学術大会」で発表した。調査では独自の肌質判断フローチャートを用い、６７種の純血種および雑種犬を含む１，０５４頭のデータを解析している。犬のライフステージ