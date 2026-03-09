育児期の睡眠不足と赤ちゃんの睡眠環境への不安が浮き彫りとなった。ｗｅｓｋｉｉｉ株式会社が展開するスリーピングウェアブランド「ｅｒｇｏＰｏｕｃｈ（エルゴポーチ）」は、０〜２歳の子どもを持つ母親および妊婦を対象に「赤ちゃんの睡眠と温度管理」に関する実態調査を実施した。調査は２０２６年３月３日から３月４日にかけて公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍストーリーズを通じて行われ、５０件の回答を集計した。春先（３〜４月