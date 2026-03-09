「車を買い取る」とうそを言い、時価370万円相当の乗用車1台をだまし取った疑いで、東京都の男が9日、再逮捕されました。車の売買を巡る男の逮捕は、これで6回目です。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、東京都日野市の無職・福留和浩容疑者(48)です。 霧島警察署によりますと、福留容疑者は去年5月下旬、車を売却しようとしていた姶良市内の会社関係者に「370万円で買い取ります」などとうそを言って、乗用車1台時価370万円相当を