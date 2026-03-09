丸亀警察署 警察によりますと、9日午後4時過ぎ、香川県丸亀市垂水町の市道脇の電柱に衝突した軽自動車の車内に意識がない状態で人が倒れているのを通行人が見つけ、119番通報しました。 倒れていたのは、高松市の74歳の女性で、午後6時40分ごろ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 死因は心臓の病気によるものだと判明しました。