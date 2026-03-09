ロンドン序盤、ドル高圧力が根強いドル円１５８円台後半＝ロンドン為替 週明けのロンドン序盤は、根強いドル高圧力がみられている。ドル円は158円台後半、ユーロドルは1.15台前半での取引。 ドル円は東京市場で157.91付近を安値に158.90付近まで上昇した。その後、英FTが「G7が緊急石油備蓄の放出を協議へ」と報じたことを受けて、原油先物が反落。ドル買いの動きに調整が入った。ドル円は158.30台まで反落。し