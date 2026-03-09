東京時間17:40現在 香港ハンセン指数 25408.46（-348.83-1.35%） 中国上海総合指数 4096.60（-27.59-0.67%） 台湾加権指数 32110.42（-1489.12-4.43%） 韓国総合株価指数 5251.87（-333.00-5.96%） 豪ＡＳＸ２００指数 8599.03（-251.96-2.85%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77139.81（-1779.09-2.25%） ９日のアジア株ｘは全面安。イランを巡る中東での紛争長期化懸念や原油価格の